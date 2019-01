128 mila ingressi, continua Real Bodies

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Continua per tutto febbraio la mostra internazionale di anatomia "Real Bodies, oltre il corpo umano" allo Spazio Ventura XV di Milano. "La decisione di prolungare l' esposizione di un mese oltre il termine di gennaio fino a data da definire - spiega Mauro Rigoni, amministratore di Venice Exhibition - è motivata dai numeri oltre ogni aspettativa registrati dall'apertura del 6 ottobre 2018 a oggi: 128.000 ingressi e 1.220 classi di ogni ordine di studio in visita.

Trattandosi dell'ultima tappa in Italia vogliamo dare l'opportunità di visitarla a chi non ne ha ancora avuto modo".

L'edizione corrente della mostra anatomica, con 450 elementi tra corpi e organi plastinati, vede esporre al pubblico anche nuove sezioni: Leonardo Da Vinci, biomeccanica, anatomia comparata, effetti delle dipendenze sul corpo umano e tecniche di conservazione post-mortem, come la crioconservazione, la diamantificazione e la tumulazione green.