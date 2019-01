Moda:guida per vendere e comprare online

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Aumentano gli acquisti online di abbigliamento e calzature e per aiutare i venditori al dettaglio, la Camera di Commercio di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Federazione Moda hanno insieme creato una guida all'ecommerce, che serve sia ai compratori che ai negozianti.

Fra boutique e calzaturifici, nella sola Milano sono circa duemile le aziende, con 40 mila addetti. "Il 33% delle imprese del dettaglio moda - ha sottolineato Massimo Torti, segretario generale Federazione Moda Italia - ha un sito Internet e solo il 13,6% vende prodotti online". Per questo è arrivata la guida, consultabile gratis online, con fra l'altro la regolamentazione, le clausole di recesso, le garanzie e una serie di consigli pratici. Sono circa 4.000 le imprese in Lombardia attive che vendono online, 622 delle quali nel settore dell'abbigliamento, pari al 15%. A Milano hanno sede 274 aziende operanti nel commercio elettronico di abbigliamento (44% delle imprese lombarde), 54 a Monza Brianza (9%), 10 a Lodi (1,5%).