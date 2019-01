Milan-Piatek 'in dirittura d'arrivo'

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - La trattativa fra il Milan e il Genoa per il passaggio in rossonero di Piatek "è in dirittura d'arrivo". Lo apprende l'Ansa da fonti interne alla trattativa.

Da parte sua, il presidente del club rossonero Scaroni, intercettato da Sportitalia, ha detto, sorridendo: "Non siamo in alto mare...".