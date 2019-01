Just Eat, vince il cibo sano a domicilio

(ANSA) - ROMA, 22 GEN - Il food delivery diventa healthy. A dirlo è Just Eat, l'app per ordinare online pranzi e cene a domicilio in tutta Italia e nel mondo, attraverso il suo Osservatorio sui Food Trend, che analizza i dati degli ordini a domicilio da oltre 10.000 ristoranti in 1.000 città italiane, e che svela la crescente passione degli italiani per l'healthy food anche a domicilio. Spopola il poké (piatto tipico della cucina nativa hawaiana a base di pesce crudo) con +2.000% di richieste; segue il menu veggie-vegan con +157%; le specialità di pesce con +77%; e ancora il vegetariano e vegano con +74%; e le insalate con +30%. All'interno di questi trend, c'è un'impennata negli ordinativi per gli hamburger (vegetariani, vegan, avocado e quinoa), per la pizza margherita senza glutine e le insalate componibili con gli ingredienti desiderati. La cucina healthy spopola soprattutto a Roma, seguita da Milano, da Pescara e da Torino. Gli ordini di cibo sano, fa sapere Just eat, sono aumentati di oltre il +150% negli ultimi sei mesi.