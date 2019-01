Biglia: Vorrei tornare contro il Napoli

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Lucas Biglia brucia le tappe e vorrebbe tornare in campo già martedì prossimo contro il Napoli, dopo l'operazione al polpaccio di inizio novembre. "Abbiamo accorciato i tempi di recupero - ammette il centrocampista del Milan, a margine della presentazione del 15/o Torneo Amici dei bambini -, stiamo lavorando per tornare prima possibile. Il campo mi sta mancando tanto, io preferisco essere sempre a disposizione e non guardare da fuori. Il rientro? Io vorrei giocare la partita di Coppa Italia, ma i medici dicono che è presto. Speriamo per la Roma". Il quarto posto soddisfa Biglia: "Il quarto posto è il segno che i ragazzi stanno facendo un buon campionato. C'è grande voglia, ma la strada è ancora lunga.

Contro il Napoli saranno due bei test, speriamo di fare un buon risultato anche in Coppa Italia, che rimane un obiettivo importante. Gattuso è stato bravissimo a gestire il gruppo, abbiamo tanta qualità e ci sono ragazzi giovani che devono credere in loro stessi. E' il lavoro che ci porta avanti".