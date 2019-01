Piano City Milano, iscrizioni fino a 1/2

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - In occasione della chiusura delle candidature all'ottava edizione di Piano City Milano, il 31 gennaio alle 20 al Teatro Gerolamo si terrà il concerto del pianista polacco Marcin Masecki, tra gli autori della colonna sonora di Cold War. Fino a venerdì 1° febbraio 2019, infatti, sul sito www.pianocitymilano.it sarà possibile candidarsi per partecipare al festival come pianista, per ospitare un concerto a casa propria o per mettere a disposizione uno spazio.

Piano City Milano (17, 18,19 maggio), il primo festival diffuso della città, dal 2011 - sottolineano gli organizzatori - porta la musica in case private, piazze e luoghi simbolo della città, dal centro alle periferie, restituendo ai cittadini il piacere della cultura condivisa e della socialità. Da grandi artisti di profilo internazionale come Chilly Gonzales, Ludovico Einaudi e Michael Nyman, a giovani talenti provenienti da ogni parte del mondo, il festival ogni anno offre un palinsesto straordinario di concerti, laboratori, performance.