Open Fiber: parte servizio Rho e Bollate

(ANSA) - ROMA, 21 GEN - Al via il servizio ultraveloce a Rho e Bollate con Open Fiber che ha aperto la vendibilità per le prime 11mila e 500 unità immobiliari complessive dei comuni di Bollate e Rho.

In particolare, spiega una nota la società guidata da Elisabetta Ripa ha ultimato il cablaggio delle prime 5mila e 500 abitazioni di Bollate, e delle prime 6mila unità del comune di Rho. Il piano di Open Fiber per i comuni cintura di Milano prevede un investimento totale di oltre 70 milioni di euro, di cui circa 4 milioni per cablare le oltre 11mila unità immobiliari di Bollate, e circa 6 milioni per raggiungere in FTTH quasi 22mila case e uffici di Rho. Nelle scorse settimane la commercializzazione dei servizi è stata già avviata a Bresso, Buccinasco, Cinisello Balsamo, Cornaredo, Corsico, Opera, Pioltello, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio.

Vodafone e Wind Tre sono le aziende partner che per prime hanno aperto la vendibilità dei servizi