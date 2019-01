HoMi, creatività detta gli stili di casa

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - E' in programma dal 25 al 28 gennaio, a Fiera Milano, la nuova edizione di HoMi, il Salone internazionale degli Stili di Vita: 1.150 espositori (il 27% dei quali stranieri) da 38 Paesi racconteranno il design e la creatività per la casa e la persona. Nei padiglioni di Rho sono attesi buyer internazionali provenienti da tutto il mondo, profilati grazie anche alla collaborazione con Ice. Tra gli altri Paesi selezionati figurano Francia, Germania, Russia, Cina e Emirati Arabi.

Nei padiglioni spazio al coraggio di innovare con presenza di start-up e giovani designers a Creazioni e Sperimenta, area che raccoglie lavorazioni di materiali all'avanguardia. Pensata come un luogo dove si guarda a scenari futuri anche la HoMi Hybrid Lounge, in collaborazione con POLI.Design, eccellenza del Politecnico di Milano, e Wgsn, istituto internazionale per la ricerca dei nuovi trend di consumo.