Goggia si prepara a Passo S.Pellegrino

(ANSA) - PASSO SAN PELLEGRINO (TRENTO), 21 GEN - Continua L' avvicinamento di Sofia Goggia verso il rientro agonistico di Garmisch-Partenkirchen. La campionessa olimpica di discesa, che stamani ha fatto da apripista ad un supergigante Fis maschile disputato sull'Olympia delle Tofane di Cortina, si è trasferita a Passo San Pellegrino, dove domani è mercoledì farà allenamenti velocità in vista della due giorni di prove della discesa di Coppa del mondo di Garmisch, previste giovedì 24 e venerdì 25 gennaio. L'obiettivo è quello di presentarsi al via dell'appuntamento sulla pista Kandahar 1, prima tappa di avvicinamento ai Mondiali di Are.