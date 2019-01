Doni a bimbi e famiglie in crisi

(ANSA) - MILANO, 21 GEN - Un pomeriggio di speranza, sorrisi e svago quello di ieri per i bambini ospitati dal Centro di aiuto ai minori e alla famiglia in crisi (Caf) di via Orlando a Milano, nel quartiere Gratosoglio. I soci del Rotaract dell'Abbazia di Morimondo, in collaborazione con l'associazione Haziel International, hanno distribuito, infatti, doni e peluche, tutti personalizzati, ai piccoli ospiti.

Il Centro compie proprio quest'anno quarant'anni di attività.

Erano presenti, fra gli altri, il console generale della Tunisia, Nasr Ben Soltana, la presidente di Haziel International, Rossana Rodà e quello del presidente del Rotary dell'Abbazia di Morimondo, Fiorenzo Bernazzani. "Per esperienza personale - ha detto Rossana Rodà - posso affermare che non ha importanza la famiglia di origine, noi siamo ciò che vogliamo essere. Decidiamo noi se essere brave persone o no, molti di questi bambini allontanati dalle famiglie non è detto che a loro volta saranno uomini o donne di poco valore, anzi".