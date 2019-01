Donna carbonizzata: fermata, l'ho uccisa

(ANSA) - BRESCIA, 20 GEN - Chiara Alessandri ha ammesso di aver ucciso Stefania Crotti ma non di aver bruciato il corpo. È quanto emerso dall'interrogatorio, avvenuto nella notte in procura a Brescia, della donna accusata di omicidio e di distruzione di cadavere, per il corpo della vittima trovato carbonizzato nelle campagne di Erbusco (Brescia) venerdì sera.

Il difensore della donna fermata ha spiegato che l'incontro tra le due "c'è stato" ma che la sua assistita "non aveva alcuna intenzione di uccidere. Non aveva premeditato nulla".

"La mia assistita voleva chiarire i rapporti personali con Stefania Crotti visto che avevano i figli che frequentavano la stessa scuola e perché il paese continuava a parlare della relazione tra la mia assistita e il marito della vittima" ha spiegato l'avvocato Gianfranco Ceci.

L'incontro tra le due è avvenuto a casa di Chiara Alessandri, la donna ha utilizzato un martello per colpire la vittima.