Commercialista sequestrato, tre condanne

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Per circa tre ore hanno tenuto sotto sequestro nel suo studio, in pieno centro a Milano, un noto commercialista con suo figlio e due collaboratori per costringere il professionista, dietro minacce di morte, a rinunciare a un incarico, con relativi compensi, come consulente di un imprenditore toscano e a firmare 5 cambiali in bianco a titolo di garanzia che non fosse sporta denuncia su quanto accaduto.

Per questo il giudice di Milano Lidia Castellucci, l'altro ieri, ha condannato in abbreviato a 4 anni colui che ha ideato e messo in atto il rapimento e i suoi due complici a 3 anni e 8 mesi. Pena questa notevolmente ridimensionata rispetto ai 12 e 11 anni proposti per i tre imputati dal pm della dda milanese Alessandra Cerreti. Il motivo della riduzione della pena sta nella configurazione del reato: per il pubblico ministero, che aveva chiesto anche il rito immediato, si tratta di sequestro a scopo di estorsione. Il giudice invece ha ritenuto di contestare sequestro semplice e scorporare l'estorsione.