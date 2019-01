Treno ritarda,passeggeri senza bus Lecco

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Il treno fa ritardo, manca l'autobus sostitutivo previsto da Trenord con il nuovo orario invernale e i passeggeri rimangono a piedi tra Monza e Lecco. E' avvenuto dopo la mezzanotte a seguito del ritardo di 15 minuti del treno S25088 partito da Milano Porta Garibaldi per Monza. Lo racconta un passeggero secondo il quale il capotreno lo aveva rassicurato che l'autobus avrebbe aspettato a Monza i passeggeri in ritardo per trasbordo. Così invece non è stato e le poche persone dirette a Lecco si sono trovate davanti alla stazione di Monza senza l'ultimo mezzo di trasporto disponibile.

Interpellata dall'ANSA Trenord spiega che l'autobus, gestito da FnmA (gruppo Ferrovie Nord), è stato effettuato. L'ipotesi è che l'autista, ignaro del ritardo del treno, sia partito da Monza secondo l'orario previsto, ma sia Trenord che FnmA hanno in corso ulteriori verifiche per capire cosa effettivamente non ha funzionato.