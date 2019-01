Marotta: "Icardi resterà nell'Inter"

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - Mauro Icardi è felice all'Inter dove resterà: parola dell'ad del club nerazzurro, Beppe Marotta, intervistato da DAZN prima della partita contro il Sassuolo.

Marotta smorza le polemiche e - alla domanda su un incontro 'discusso' con Wanda Nara, risponde: "Discusso per voi, queste cose sono nelle dinamiche del calcio. Non c'è alcun dubbio che lui rimarrà qui, noi siamo contenti di lui e viceversa. Si tratta solo di mettere le firme". Una battuta anche su Godin, possibile obiettivo di mercato: "Devo sottolineare come l'Inter ha un appeal molto forte, tanti giocatori ci cercano e tanti agenti bussano alla nostra porta. Questo ci lusinga, perché rappresentiamo un punto di riferimento nello scenario calcistico molto valido. Si presentano profili di campioni che noi non dobbiamo farci scappare e Godin rientra tra questi. C'è ampia disponibilità nell'individuare questi profili da noi, sottolineo che Godin a giugno si libererà a zero".