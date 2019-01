Donna carbonizzata, sospettata una donna

(ANSA) - BRESCIA, 19 GEN - Una donna è indagata a piede libero per l'omicidio di Stefania Crotti, la 42enne che era scomparsa giovedì da Gorlago, nella Bergamasca, e il cui corpo carbonizzato è stato trovato nei campi ad Erbusco nel Bresciano.

Si tratta di Chiara Alessandri, interrogata a lungo dai carabinieri di Bergamo e Brescia coordinati dal sostituto procuratore Teodoro Catananti.

Secondo la ricostruzione delle indagini, la donna, 44enne di Cornago, avrebbe avuto una relazione segreta con il marito della vittima. "Sono stato contattato in caserma dalla mia assistita per una notifica in quanto la donna è indagata ma non posso aggiungere altro" ha detto il suo legale, l'avvocato Gianfranco Ceci.

Da ore è sotto interrogatorio un uomo la cui posizione al momento è al vaglio degli inquirenti.