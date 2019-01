Con macchina da plastica a carburante

(ANSA) - MILANO, 19 GEN - L'attore francese Samuel Le Bihan e lo scienziato autodidatta Christofer Costes hanno progettato una macchina a bassa tecnologia che converte i rifiuti di plastica in carburante diesel e benzina, capace di aiutare a combattere l'inquinamento e fornire carburante a comunità remote nei paesi in via di sviluppo. E' quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul tema del riciclo e dell' economia circolare.

"L'idea è quella di incoraggiare la raccolta dei rifiuti prima che finiscano negli oceani attraverso un reattore chiuso capace di generare carburante", ha affermato Le Bihan, protagonista di film francesi come "Disco" e "Mesrine". Per tre anni e mezzo Le Bihan ha finanziato lo sviluppo della macchina grezza - soprannominata Chrysalis - in un hangar a Puget-Theniers, sulle colline alle spalle della città di Nizza.

Il suo partner è lo scienziato autodidatta di 35 anni Costes.