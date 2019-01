Torna a Milano leonardesca Madonna Litta

(ANSA) - LONDRA, 18 GEN - Per i 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, la Madonna Litta torna a casa, ovvero a Milano. E' questa una delle novità annunciate alla National Gallery di Londra del palinsesto di eventi milanesi per il genio toscano, che a Milano ha lasciato tracce importantissime, a partire dall'Ultima cena, fino alle ritrovate decorazione della Sala delle asse del Castello Sforzesco.

L'Ermitage di San Pietroburgo, che acquistò la Madonna Litta nel 1865 dal duca Antonio Litta Visconti Arese, ha infatti prestato la tela al museo Poldi Pezzoli dove sarà in mostra dall'8 novembre al 10 febbraio nell'esposizione 'Intorno a Leonardo. La Madonna Litta e la bottega del maestro'.

L'attribuzione a Leonardo del dipinto non è da tutti accettata, c'è chi lo ritiene opera di un suo allievo come Giovanni Antonio Boltraffio. E proprio con un capolavoro di Boltraffio posseduto dal Museo Poldi Pezzoli, la Madonna della rosa, e con altre opere dei suoi allievi, il dipinto dell'Ermitage sarà messo in dialogo.