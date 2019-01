Spalletti, Nainggolan sta tornando...

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - ''Nainggolan sta tornando ad essere quello che tutti conosciamo, è dispiaciuto da questo periodo fatto sotto al suo livello''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti ha analizzato così la condizione di Radja Nainggolan.

''Sono molto fiducioso - ha proseguito -. Anche se ogni tanto lo mischia ad altre cose, il calcio è la cosa a cui tiene di più.

Sono convinto riuscirà a spiegare tutti che l'idea che avevamo in estate era quella giusta. Per domani andrà valutato''. Non sarà una sfida semplice quella di San Siro con il Sassuolo per l'allenatore nerazzurro. ''Il Sassuolo è una squadra forte, dobbiamo essere quasi al massimo delle nostre possibilità. E faccio i complimenti a Squinzi e Carnevali, hanno fatto un grandissimo lavoro''.