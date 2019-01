Rogo in bosco nel Varesotto,un indagato per incendio colposo

(ANSA) - VARESE, 18 GEN - C'è un indagato per incendio colposo relativamente all'incendio che due settimane fa ha bruciato 400 ettari di bosco sul monte Martica (Varese).

A quanto emerso si tratterebbe di un uomo le cui generalità non sono ancora state rese note, che lavorando sul limitare del bosco in località Motta Rossa, con un attrezzo, forse una fresa, avrebbe provocato diverse scintille che, spinte dal vento, avrebbero appiccato il rogo.

La Procura di Varese, le indagini sono state condotte dai carabinieri forestali varesini, sta ora svolgendo ulteriori accertamenti.(ANSA).