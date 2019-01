Parte reality The Island con Bear Gryll

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Riusciranno 8 donne e 8 uomini abbandonati su un'isola deserta a sopravvivere senza alcun aiuto esterno? E' questa la sfida del programma 'The Island con Bear Grylls' che arriva su Alpha (canale 59 Dtt) con la terza stagione a partire da domenica prossima, alle 22.40. Narratore delle vicende dei naufraghi sarà anche per questa stagione Bear Grylls, conduttore nordirlandese.

Con solo un cambio di vestiti a disposizione e pochi oggetti di prima necessità - viene spiegato dagli autori -, i partecipanti al reality devono rimanere da soli sull'isola e cercare cibo acqua e materiali per la sopravvivenza. Nel corso dei sette episodi settimanali, il pubblico assisterà a cene a base di scorpione, tempeste e condizioni climatiche avverse, grandi scontri tra i gruppi e grandi relazioni umane. Le donne si accamperanno in una laguna, mentre gli uomini in una zona vicino a una vera e propria foresta.