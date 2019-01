Milano: Sardone, pizza cruda a scolari

(ANSA) - MILANO, 18 GEN - Pizza cruda sarebbe stata servita da Milano Ristorazione ieri ai bambini della scuola primaria di via Bodio e un bambino avrebbe avuto forti dolori di pancia: lo denuncia Silvia Sardone, consigliere lombardo e comunale del Gruppo Misto, che ha prodotto alcune foto. La mamma dell'alunno di prima elementare, di 6 anni, conferma all'ANSA i disturbi del figlioletto. La società parla di "posizione personale" della Sardone e di non aver ricevuto segnalazioni dalla Primaria San Mamete. "Dopo gli orridi tramezzini serviti nelle scuole comunali di Milano durante i giorni di sciopero e i budini al cioccolato pieni di muffa proposti nella scuola primaria di via Bodio, Milano Ristorazione è riuscita a mettere in tavola anche un'immangiabile pizza cruda - afferma l'esponente politico -.

Alcuni genitori, i cui figli frequentano l'elementare San Mamete e l'asilo Bigatti, mi hanno contattata furiosi per l'ennesimo menù da brividi. Uno di questi bambini, dopo aver mangiato la pizza cruda, è stato anche male".