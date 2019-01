Twinset, skyline Milano set campagna

(ANSA) - MILANO, 17 GE - Dopo le coste californiane di Santa Barbara e l'atmosfera intramontabile di Londra, è Milano il nuovo set della campagna pubblicitaria Primavera/Estate 2019 di Twinset, scattata dal fotografo Giampaolo Sgura e interpretata dalle top model Faretta e Birgit Kos. La città è stata scelta come simbolo dello stile italiano, ma anche come icona di un ponte verso il futuro, dove le sagome dei palazzi storici incontrano le archittetture moderne sullo sfondo del nuovo e avveniristico skyline. Per la prossima stagione, la linea, il cui marchio da un anno si chiama Twinset Milano, propone una femminilità disinvolta con abiti dal tessuto leggero, lavorazioni preziose e stampe multicolor. Tra gli accessori must della primavera/estate saranno gli occhiali da sole oversize, gli stivaletti borchiati e le borse Rebel in pelle e finiture metalliche.