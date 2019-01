Livigno, accordo per piscina olimpionica

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Una grande piscina olimpionica che potrà ospitare anche la nazionale di nuoto per gli allenamenti in altura: il progetto per Livigno diventa realtà. E' stato infatti firmato l'accordo di programma tra il comune valtellinese e la Regione Lombardia che ha stanziato 700 mila euro per i lavori di costruzione della piscina che andrà ad ampliare e completare il centro sportivo di Aquagranda-Active You. A presentare il progetto il Sottosegretario con delega ai grandi eventi sportivi Antonio Rossi, l'Assessore a sport e giovani di Regione Lombardia Martina Cambiaghi, il Direttore Generale Sport e Giovani di Regione Lombardia Simone Rasetti, il sindaco di Livigno Damiano Bormolini con il vicesindaco Remo Galli e il consigliere Samantha Todeschi, il presidente di Apt Livigno Luca Moretti e i due campioni dell'Italnuoto Simona Quadarella e Marco Orsi. "Sono stata qui anche prima dei Mondiali in vasca corta, e posso confermare che Livigno porta bene" ha detto l'azzurra.