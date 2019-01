Delegazione Chinese League da Balata

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Continua il percorso di crescita della Lega B rivolto al campo internazionale. Una delegazione della Chinese Super League ha incontrato a Milano il presidente Mauro Balata per studiare il modello e la struttura della Lega dei cadetti. Balata ha presentato l'organizzazione del campionato e indicato i progetti di riforma che la Lega B sta cercando di portare avanti per l'intero movimento nazionale, senza tralasciare gli aspetti relativi all'organizzazione degli eventi sportivi e della tutela della sicurezza, tema su cui il presidente Balata si è soffermato particolarmente negli ultimi giorni con l'idea di intensificare le strutture a tutela dell'ordine pubblico e sulla necessità di inasprire le pene per chi commette reati al di fuori degli impianti sportivi. Al centro della discussione anche il marketing associativo, i diritti tv e i progetti relativi all'impegno sociale. Il vicepresidente Li Yuyi ha ricambiato l'invito ricevuto dalla Lega di B invitando il presidente Balata a Pechino.