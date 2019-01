Book Pride rilancia da Fabbrica Vapore

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - Cambia casa e rilancia dalla Fabbrica del Vapore di Milano, la quinta edizione di Book Pride, la fiera nazionale dell'editoria indipendente, che si svolgerà dal 15 al 17 marzo a Milano con tema portante 'Ogni desiderio' e 250 appuntamenti. Dopo le ultime edizioni a Base e Mudec, la fiera si sposta così in un nuovo punto di riferimento per l'attivitàculturale della città, con una vocazione multidisciplinare come lo spirito della manifestazione e spazi più ampi che consentono un allargamento della sua offerta.

Cresce infatti il numero dei marchi editoriali che arriva a 160 (prima erano un centinaio), per la prima volta partecipa Adelphi e ci saranno anche Hoepli, La Nave di Teseo e torneranno marchi storici come Il Saggiatore, Iperborea e poi lo zoccolo duro rappresentato da e/o, Sellerio e Minimum Fax. Sotto la direzione artistica di Giorgio Vasta, la fiera vede anche l'arrivo di un nuovo direttore generale, Isabella Ferretti che dice: "Ora possiamo dare il meglio di noi senza essere contro nessuno".