Arriva monitor del freddo 'senza fili'

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Niente bisogno di fili, cavi elettrici o centraline: GOfredo è un nuovo sistema di monitoraggio delle temperature e dell'umidità nei frigoriferi e nelle celle frigo autoinstallante, che registra i dati della catena del freddo, come richiedono le normative HCCP, e avvisa via mail o sms se qualcosa non va.

Il dispositivo - ideato e messo in vendita da Sensor Chain for Business e White Sheep - infatti registra i dati conservando il registro giornaliero delle temperature, con marca temporale conforme alla normativa vigente HACCP, e li manda in tempo reale al sito e alla app. Uno strumento che è nato per l'Horeca, cioè per bar, ristoranti e hotel, ma che in futuro potrà avere anche altre applicazioni, dalla farmaceutica ai beni culturali.

La conformità del sistema è validata dall'Università di Trieste, Laboratorio Merceologico del DEAMS, che svolge ricerca sui nutrienti presenti negli alimenti e sulla loro corretta conservazione.