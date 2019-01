A Milano scooter sharing emissioni zero

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Con una flotta iniziale di 500 veicoli, destinata a raddoppiare nei prossimi mesi, arriva a Milano - prima tappa italiana - Cityscoot, la start-up francese di scooter sharing a flusso libero ed emissioni zero. Nel 2019, Cityscoot prevede un'espansione che porterà all'assunzione di circa 130 nuovi dipendenti nelle tre città in cui è previsto il servizio e, a metà anno, sbarcherà anche a Roma, con 500 scooter e circa 50 nuovi dipendenti.

Fondata nel 2014 dal Ceo Bertrand Fleurose, l'azienda conta oggi 4500 scooter, 220 dipendenti in Francia e 30 in Italia. Il servizio, lanciato a Parigi nel 2016, si è esteso anche a Nizza nel 2018, raggiungendo oltre 115.000 utenti.