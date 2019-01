A Bergamo Forme con Oscar del formaggio

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - Bergamo si conferma per il quarto anno la capitale europea dei formaggi con Forme, la manifestazione dedicata all''arte' casearia italiana che torna in città dal 17 al 20 ottobre 2019. Quattro giorni di iniziative, mostre-mercato, laboratori e incontri con appuntamenti per addetti ai lavori e attività aperte al pubblico, sia nella Città Alta sia alla Fiera di Bergamo.

Novità assoluta della quarta edizione di Forme, sono i World Cheese Award, gli 'Oscar' dei formaggi che per la prima volta, proprio nell'ambito di Forme, si svolgeranno in Italia.

"Bergamo è la capitale italiana del formaggio, la provincia europea che può vantare sul suo territorio il maggior numero di formaggi Dop, ben 9. La città può celebrare al meglio uno dei pilastri agroalimentari del nostro Paese" - ha evidenziato il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio Il comparto lattiero caseario è uno dei nostri fiori all'occhiello, l'export de nostri formaggi è in crescita".