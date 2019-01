Supercoppa, Milan sconfitto dalla Juve

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - La Juventus ha vinto la Supercoppa Italiana battendo per 1-0 il Milan nella finale di oggi giocata a Gedda, in Arabia Saudita. A decidere la gara un gol di Cristiano Ronaldo che festeggia così il primo trofeo della sua esperienza con la maglia bianconera. Higuain, che veniva dato per febbricitante, è entrato in campo al 26' della ripresa al posto dello spagnolo Castillejo. Il rossonero Kessiè è stato espulso due minuti dopo. La Juventus, in totale, ha vinto otto volte la Supercoppa.