Scontro fra auto e ambulanza, tre feriti

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Tre persone sono rimaste ferite nello schianto tra un'ambulanza e una Fiat Panda avvenuto intorno alle 14 in via Santa Marcellina, in zona Bicocca.

Nell'impatto il mezzo di soccorso si è ribaltato occupando la carreggiata e bloccando la circolazione. Trasportati in ospedale il 54enne alla guida della vettura, una 34enne e un 28enne che erano a bordo dell'ambulanza. Ancora da chiarire esattamente la dinamica e la responsabilità: da un primo accertamento sembra che uno dei due mezzi abbia invaso l'incrocio col rosso.