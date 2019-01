Riso: Ciocca, battaglia non è finita

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Ha festeggiato a Strasburgo, insieme all'europarlamentare pavese della Lega Angelo Ciocca, un gruppo di giovani agricoltori di Confagricoltura Lombardia per il ripristino dei dazi sull'importazione di riso proveniente da Cambogia e Myanmar. Esposto al Parlamento europeo uno striscione lungo una ventina di metri.

"Dopo anni di battaglie al Parlamento europeo per difendere il nostro prodotto e il lavoro dei nostri risicoltori, finalmente un primo risultato. Un primo passo per porre fine ad una pratica altamente lesiva per la nostra economia, e per il nostro comparto agricolo, ha sottolineato l'europarlamentare.

"Un atto dovuto - ha concluso Ciocca - nei confronti dei nostri risicoltori che hanno subito un aumento delle importazioni di riso asiatico del 90% nel solo periodo 2012-2017 che ha portato ad un crollo dei prezzi. La battaglia non finisce qui, il prossimo obiettivo è quello di estendere la durata dei dazi e non limitarli al solo riso lavorato".