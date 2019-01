In 2018 quasi tremila soccorsi da Enpa

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Sono stati 2680 gli animali che nel 2018 sono transitati dal pronto soccorso dell'Enpa di via Gassendi a Milano, consegnati dai cittadini perché trovati feriti in strada oppure salvati direttamente dalle operatrici e dagli operatori del pronto soccorso. Lo rende noto lo Stesso Ente nazionale protezione animali il quale spiega che tra questi ci sono stati nove gabbiani, cinque nottole, una tasso, un porciglione e tre pigliamosche. Sono transitati dall'associazione anche pappagalli (ormai i parrocchetti hanno colonizzato molti parchi e giardini di Milano) e rapaci (come i falchi pellegrini, falchi lodolai, le poiane e i gheppi). Non sono mancati tanti animali esotici che hanno avuto necessità di essere soccorsi: due pitoni, un boa e 1 elaphe guttata, serpenti forse scappati dalle proprie teche e non reclamati dai proprietari o abbandonati quando erano diventati scomodi.