Giochi26:Giorgetti,costi a organizzatori

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "Il Governo dà le garanzie che servono per organizzare l'evento, poi chi organizza l'evento deve farsi carico di costi e benefici. Il governo è stato chiaro e stiamo collaborando, poi il comitato organizzatore e gli enti alla sua base si sono detti disponibili a sostenere gli oneri e questa era la condizione affinché la procedura potesse andare avanti. Alla fine oneri e onori". Lo dice il sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, uscendo dagli stati generali in corso al Coni e rispondendo in merito all'incontro di ieri a Palazzo Chigi sulla candidatura di Milano e Cortina a ospitare i Giochi invernali 2026.