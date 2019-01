Esce di strada in curva, 5 feriti

(ANSA) - MILANO, 16 GEN - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte a Milano. Cinque giovani in ospedale è il bilancio dei feriti, di cui due in gravi condizioni.

E' accaduto intorno a mezzanotte e mezza in viale D'Annunzio, quando una Bmw ha invaso l'altra carreggiata in una curva finendo addosso a una Mazda. Il 118 ha soccorso quattro ragazzi di 19 anni e un 35 enne: quest'ultimo, ricoverato a Niguarda, e uno degli adolescenti, portato al Policlinico, sono i più gravi e sono stati trasportati in codice rosso. Gli altri tre hanno riportato ferite lievi.

Secondo quanto riferito dalla Polizia locale la Bmw forse a causa dell'alta velocità è andata dritta in un curvone finendo contro la Mazda che sopraggiungeva in senso inverso. Non sarebbe la prima volta che in quella curva avvengono incidenti gravi.