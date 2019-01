Allegri, CR7 decisivo? sempre lo stesso

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - "È stata una partita divertente con diverse occasioni. I ragazzi hanno affrontato la sfida nel migliore dei modi. È stato un buon Milan, che ci ha messo in difficoltà. Noi in undici potevamo fare meglio per chiuderla".

Così Massimiliano Allegri, al termine della finale di Supercoppa italiana. Il caldo ha condizionato la partita, come ha detto Ronaldo? "Era la seconda partita dopo il rientro - risponde l'allenatore della Juventus -, e abbiamo affrontato due sfide decisive. Era importante portarla a casa".

Cristiano Ronaldo è stato ancora una volta decisivo: è lui il valore aggiunto? "Diciamo sempre le stesse cose - sottolinea Allegri -. Lo abbiamo preso per quello, è il miglior giocatore e fa gol. Si era mosso bene anche in situazioni precedenti alla sua rete, ma tutta la squadra ha fatto una buona partita. Il Milan ha fatto una buona partita. Noi abbiamo sbagliato un po' troppo. Nel primo tempo eravamo lenti, e abbiamo avuto delle situazioni in cui abbiamo affrettato troppo l'ultimo passaggio".