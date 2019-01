Svelato a Milano il Rally Italia Talent

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Primo rombo di motore per la 6^ edizione dell'Aci Rally Italia Talent targato Suzuki.

Nel Palazzo dell'AC Milano è stato presentato il Grande Fratello dei motori 2019 con il presidente di AC Milano, Geronimo La Russa insieme a Renzo Magnani, patron del Rit, e con Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci e di Massimo Nalli, n.1 di Suzuki Italia. "Aci Rally Italia Talent - ha detto Sticchi - è una iniziativa fortemente voluta dall'Aci. Il grandissimo successo che sta incontrando dimostra che l'interesse dei giovani per i rally è più vivo che mai''.''Nelle corse su strada si crea il magico incontro tra costruttori di sogni, come Suzuki, e chi, come i piloti, vive con passione le proprie emozioni - afferma Nalli - Il Rally, nelle sue forme, è il terreno su cui Suzuki ha scelto di mettere alla prova le proprie vetture''. Protagonista del Rit anche Generali Italia con la sua spinta verso l'innovazione insieme alle nuove Suzuki Swift Sport tutte equipaggiate con pneumatici Toyo in pista per tutti i partecipanti.