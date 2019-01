Supercoppa: Sala, è il business...

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "E' difficile valutare, non sono entusiasta ma capisco per ragioni di business e impatto mediatico che non si giochi in Italia. Questi eventi hanno suscitato polemiche anche in passato quando per esempio si è giocato in Cina. Per cui, ripeto non sono entusiasta ma andrei oltre". È il pensiero del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla decisione di giocare la Supercoppa italiana Juventus-Milan a Gedda, in Arabia Saudita, gara in programma domani.