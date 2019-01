Supercoppa, Dybala 'sogno grande serata'

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - Paulo Dybala sogna di ripetere a Gedda la serata di Shanghai, quando appena arrivato alla Juve entrò dalla panchina e segnò il primo dei due gol che permise ai bianconeri di battere la Lazio e conquistare la Supercoppa.

"Il ricordo di Shanghai è indimenticabile - osserva l'argentino ai microfoni di Juventus Tv -, ero arrivato da una settimana, ero in panchina con tanta voglia di entrare e fare gol. Ed è stato così... La serata in Cina è stata tanto bella, spero possa esserlo altrettanto qui a Gedda".

In campionato, a San Siro, i bianconeri si sono imposti 2-0 sul Milan. "Qui sarà diverso, perché è una finale, poi Juve-Milan è sempre una partita difficile, ma speriamo che il risultato sia lo stesso", conclude Dybala.