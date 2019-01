Sci, Shiffrin vince gigante, Bassino 3/a

(ANSA) - San Vigilio-Plan de Corones (Bolzano) 15 gen - La statunitense Mikaeal Shiffrin in 2.04.75 ha vinto anche lo slalom gigante di cdm di San Vigilio-Plan de Corones: 53/o successo in carriera e decimo stagionale. Seconda la francese Tessa Worley in 2.05.96 ma sul podio c'e' anche l'Italia con la piemontese Marta Bassino 3/a in 2.06.32, 22 anni e quinto podio in carriera. Sesto posto per Federica Brignone in 2.07.11 che ha perso il pettorale rosso di leader del gigante cedendolo a Shiffrin. Poi c'e' Francesca Marsaglia 14/a in 2.06.73. Dopo una seconda manche con gran parte della pista Erta all'ombra, per l'Italia chiude l'altoatesina Karoline Pichler che, pettorale 42 e reduce da una lunga serie di infortuni, è riuscita a finire 16/ma in 2.09.00.