Pirati strada: uccise pedone, denunciata

(ANSA) - COMO, 15 GEN - È stata individuata dai carabinieri e denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso un'automobilista di Guanzate (Como), che la mattina del 10 gennaio scorso nel centro del paese ha investito un pedone di 67 anni, morto alcune ore dopo in ospedale per le ferite riportate.

L'automobilista si era poi allontanata senza prestare soccorso.

Era stato lo stesso pedone investito, prima di perdere conoscenza, a riferire ai soccorritori di essere stato investito da una Fiat Punto condotta da una donna. Secondo gli accertamenti, l'uomo sarebbe stato travolto mentre l'auto effettuava una retromarcia. L'automobilista avrebbe riferito di non essersi accorta di avere travolto il pedone.