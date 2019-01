Perinetti, Piatek? aspettiamo offerta

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - "Dal Milan non mi è arrivata una proposta, ma un interessamento". Il direttore generale del Genoa Giorgio Perinetti parla di mercato dai microfoni di RMC Sport: l'argomento del giorno è Piatek, nel mirino dei rossoneri. "Ora il Milan è impegnato nella Supercoppa, ma potrebbe arrivarci un'offerta nei prossimi giorni - continua -. Aspettiamo e vediamo. Con il massimo rispetto si ascolta tutti. Se il Milan ci formula un'offerta, la valuteremo ma non vorremmo cederlo a gennaio: se il club rossonero lo volesse nell'immediato dovrebbe formulare una proposta sostanziosa e non legata a formule strane. Leggo di fantasie tipo Balotelli, che alimentano il nulla del mercato". Altro nome caldo in uscita è Kouamé, seguito dal Napoli, ma Perinetti è chiaro: "Domandate a Giuntoli, al Napoli e al presidente. E' un giocatore che De Laurentiis ha chiesto a Preziosi". Poi una rivelazione: "La Juventus vorrebbe Romero, e abbiamo cominciato a parlarne. Ma a gennaio resta.

Sturaro? ci interessa, ne stiamo parlando con la Juve".