Giochi 2026: Sala, Stoccolma preoccupa

(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Il governo "ha escluso" la possibilità di partecipare ai costi delle olimpiadi invernali del 2026, ma "a valle della valutazione costi-benefici la nostra risposta è che ovviamente se gli enti locali si prendono tutta la responsabilità dei costi devono essere coinvolti nei benefici".

Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi con il sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti. Allo stesso tavolo, c'era anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò: "Ha espresso preoccupazione sulla candidatura di Stoccolma, oggi di fatto loro sono in impasse perché non c'è il governo e il comune di Stoccolma è tiepido. Ma qualora trovassero una forma per mettersi d'accordo, diventerebbero molto forti: già lo sono all'interno del Cio, e a differenza di noi non hanno mai ospitato Olimpiadi".