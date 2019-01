Chiellini, Juve tiene alla Supercoppa

(ANSA) - TORINO, 15 GEN - "Vogliamo invertire il trend che ci ha visto perdere le ultime due Supercoppe. L'obiettivo è di cominciare il 2019 alzando un trofeo. E' difficile ma ci proveremo".

Così il capitano della Juventus, Giorgio Chiallini, alla vigilia della gara contro il Milan di Gedda, in Arabia Saudita.

"Negli ultimi anni abbiamo lasciato troppe di queste coppe - aggiunge - ed è un peccato. La Supercoppa è un trofeo a cui teniamo, ma dobbiamo dimostrarlo con i fatti. Siamo cambiati tanto in due anni, sicuramente è un trofeo a cui teniamo. Arriva a metà stagione e quindi è un po' diverso rispetto a viverlo in agosto, però è sempre un trofeo importante".

"Fare un viaggio del genere alla ripresa della preparazione è stato un po' stancante - aggiunge Chiellini - per entrambe le squadre, e passare dai pochi gradi di Torino ai quasi 30 di qua non è semplice. Domani credo sarà una partita di buon livello, magari l'intensità calerà nel secondo tempo".