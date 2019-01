Bradburne, Palazzo Citterio non pronto

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - "Il palazzo Citterio ora come ora non è in grado di ospitare quadri". Lo ha detto il direttore della Pinacoteca di Brera, James Bradburne, rispondendo ad una domanda sullo stato dei lavori dell'edificio settecentesco, adiacente al museo e destinato a fare parte della cosiddetta Grande Brera.

"Ci sono ancora tante sfide da risolvere - ha aggiunto - e per quanto riguarda la tempistica io non mi esprimo più: si arriverà a destinazione ma il quando lo vedremo". Il palazzo Citterio risale al 1764, ed era stato acquistato dallo Stato nel 1972 con l'obiettivo di ampliare gli spazi a disposizione della Pinacoteca. Nell'aprile scorso era terminato il restauro, grazie al finanziamento dei lavori da parte del Ministero dei Beni Culturali, e il palazzo era stato straordinariamente riaperto al pubblico per alcuni giorni con l'obiettivo di utilizzarlo definitivamente nel giro di pochi mesi. I tempi, secondo quanto precisato dal direttore della Pinacoteca di Brera, potrebbero però allungarsi.