Battisti, un caso simile a Bergamo

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - Esiste un caso simile a quello dell'ex terrorista dei Pac Cesare Battisti, da ieri in carcere in Italia, del quale si sta occupando la Procura di Bergamo. E' quello di Narciso Manenti, condannato all'ergastolo per aver ucciso il 13 marzo del '79 il carabiniere Giuseppe Gurreri, 50 anni, in Città Alta davanti al figlio. Manenti è riparato in Francia dove vive da uomo libero e, un anno e mezzo fa, il pm Gianluigi Dettori ha emesso un mandato di cattura europeo. Nei mesi scorsi, l'Autorità giudiziaria francese ha chiesto un supplemento di atti ai magistrati bergamaschi. Una decisione che va in altra direzione rispetto a quella della Chambre d'accusation della Corte d'appello di Parigi che, nell'87, aveva respinto la richiesta di estradizione. I pm orobici hanno fornito i chiarimenti a novembre e sono in attesa di risposta.