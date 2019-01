A Milano 2018 anno più caldo da 122 anni

(ANSA) - MILANO, 15 GEN - E' stata di 16.1 gradi la temperatura media del 2018, superiore di 1.8 gradi a quella di riferimento, rilevata dalla centralina di Milano Centro gestita dalla Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo. Un dato che caratterizza l'anno appena concluso come il più caldo degli ultimi 122 nel capoluogo lombardo, a pari merito con il 2017 e il 2015. A eccezione di febbraio e marzo, tutti i mesi hanno chiuso con valori ben al di sopra di quelli tipici del periodo: spiccano in particolare gennaio, con una media di 7 C, e aprile, la cui temperatura media di 17.3 C supera addirittura di 3.6 C quella tipica del periodo.

Le precipitazioni, pur non essendo scarse come nel 2017, spiega sempre Fondazione Omd, sono state comunque inferiori alla norma (833 mm contro i 939 della media di riferimento) e con andamento discontinuo.