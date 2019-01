Ubriaco travolge auto e scappa,arrestato

(ANSA) - (MONZA), 14 GEN - Un operaio pregiudicato di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri per omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza, per aver causato ieri a Bernareggio (Monza) un incidente nel quale è rimasta ferita una 38enne.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, alla guida di un Fiat Ducato, l'uomo non ha rispettato una precedenza scontrandosi con la vettura di un'impiegata per poi fuggire a piedi dal luogo dell'incidente. La donna, soccorsa e trasportata in ospedale, ha riportato contusioni e traumi allo sterno e al volto, giudicati guaribili in una settimana. Risaliti alla sua identità partendo dalla targa del furgone, i militari sono andati a casa del 52enne, di nazionalità marocchina, e lo hanno arrestato. Sottoposto all'alcol test, come da prassi, è risultato positivo con un tasso superiore a 2 gr per litro.