Travolge in auto un agente,collega spara

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Un sospetto fermato in un controllo stradale antidroga ha investito un agente per scappare, e il collega del poliziotto ferito ha sparato due colpi per fermare la vettura. E' accaduto poco dopo le 13 a Milano. Il conducente della macchina investitrice è scappato insieme a un complice.

L'agente ferito non è grave.

I due poliziotti in borghese, appartenenti al commissariato Lorenteggio, avevano fermato una Bmw con a bordo due nordafricani sospetti, in via Rismondo, nel quartiere periferico di Baggio. Durante la perquisizione uno dei due è risalito con un balzo sull'auto, ha ingranato la marcia e scappando ha schiacciato il poliziotto contro le auto in sosta, tanto che la portiera del mezzo si è divelta. Il collega ha quindi sparato due colpi alle ruote del mezzo, che poi è stato trovato abbandonato con le gomme forate. Nel parapiglia anche il complice è scappato e ora sono entrambi ricercati. L'agente ferito è stato trasportato all'ospedale San Carlo e ha riportato contusioni e traumi non gravi.