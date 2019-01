Primario muore per malore in ospedale

(ANSA) - MANTOVA, 14 GEN - Il primario di rianimazione dell'ospedale di Asola (Mantova), Alberto Bosi, 66 anni, è stato trovato morto nel suo studio, questa mattina, stroncato da un malore improvviso. Il medico era atteso in reparto, ma non vedendolo arrivare infermieri e colleghi sono andati a cercarlo nel suo studio. Lo hanno trovato accasciato a terra, privo di vita, con il camice addosso. Inutile il tentativo di rianimarlo. Bosi, che abitava a San Silvestro di Curtatone, era in servizio all'ospedale di Asola da 20 anni e tra pochi mesi sarebbe dovuto andare in pensione.

Domani sul corpo del primario verrà eseguita l'autopsia.