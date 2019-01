L'uomo in viaggio di Eleventy

(ANSA) - MILANO, 13 GEN - "Il comfort è il nuovo lusso": ne è convinto Marco Baldassari, fondatore e direttore creativo di Eleventy che, nell'immaginare la collezione uomo per il prossimo inverno, presentata oggi a Milano, dice di aver pensato al suo stile di vita, quello di un uomo sempre in viaggio, che ha bisogno di sentirsi a suo agio da mattina a sera.

"Oggi il viaggio è parte integrante della nostra vita. Le distanze, ormai ridotte tra luoghi in realtà lontanissimi, ci richiedono - dice Baldassari - un bagaglio itinerante, un guardaroba in grado di mantenere le caratteristiche di qualità, originalità e alta fattura, che ci faccia sentire a proprio agio ovunque nel mondo". Ecco quindi capi versatili per passare da mattina a sera: il completo di velluto a coste candido con il pull cammello e le stringate tipo montagna, il doppiopetto in cashmere leggerissimo, i pullover garzati in lana-cashmere e le maglie trattate a effetto "casentino", come i cappotti dei nonni.